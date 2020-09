이탈리아, 코로나19 일일확진자 2000명 육박...5월 이후 최대치

[아시아경제 박지환 기자] 이탈리아에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 하루 확진자 수가 2000명에 육박하며 5개월 만에 최대치를 나타냈다.

현지 언론에 따르면 이탈리아 보건부는 18일(현지시간) 기준으로 하루 새 확진자 수가 1907명 증가해 누적 29만4932명을 기록했다고 밝혔다. 일일 확진자 규모는 전날 1585명 대비 322명 늘었다. 지난 5월 1일 이후 최대 규모이다.

최근 이탈리아의 일일 확진자 수는 대략 1500명 안팎을 오르내리는 모습을 보이고 있다. 사망자 수는 10명 증가한 3만5668명으로 집계됐다.

더 우려스러운 것은 바이러스 확산세이다. 전체 20개 주 가운데 남부 바실리카타주를 제외한 모든 주에서 감염자가 나오는 등 전국적으로 바이러스가 맹위를 떨치고 있다. 보건부 고위 관계자는 현지 ANSA 통신에 "광범위한 발병이 진행 중"이라고 말했다.

역내 주변국들인 프랑스와 스페인, 영국 등에서도 일일 확진자 수가 연일 최대치를 경신하며 사실상 바이러스 재확산이 본격화하고 있는 것도 불안 요인이다.

이탈리아는 6월 초부터 유럽연합(EU) 대부분의 회원국에서 오는 관광·방문객에 대해 14일간 의무 격리를 면제한 자유 입국을 허용 중이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr