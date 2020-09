코스피, 오후 들어 소폭 등락 반복하며 보합…코스닥 0.09% 하락

[아시아경제 오주연 기자] 18일 오후 들어 코스피가 2400선 초반에서 소폭 상승과 하락을 반복하고 있다. 코스닥지수는 0.1% 수준 하락세를 나타냈다. 외국인의 현선물 순매수에 힘입어 상승했지만 미국 증시 변동성 확대로 상승은 제한되면서 등락을 거듭하고 있다는 분석이 나온다.

이날 오후 1시8분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.03% 하락한 2405.98을 기록했다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 59,300 전일대비 200 등락률 -0.34% 거래량 11,226,965 전일가 59,500 2020.09.18 13:27 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 8원 잭팟 터졌는데 가만히 있을까요? 벌써 준비중인0000 확인하세요!잘 생각 하셔야 합니다. 램데시비르>아플리딘>덱사메타손>000 보면 모르시겠어요?'외신' 韓 치료제 효과입증 '농도 진한 백신' 9시 뉴스 기대! close (-0.50%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 754,000 전일대비 3,000 등락률 -0.40% 거래량 41,980 전일가 757,000 2020.09.18 13:27 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 2400선 턱걸이 유지…코스닥도 약세국내 증시, 외국인·기관 동반 매도에 1%대 하락 마감코스피·코스닥, 외국인·기관 동반 매도에 1%대 하락 close (-0.40%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 298,000 전일대비 2,500 등락률 -0.83% 거래량 456,949 전일가 300,500 2020.09.18 13:27 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 2400선 턱걸이 유지…코스닥도 약세네이버, 클라우드 데이터 샌드박스 본격 추진국내 증시, 외국인·기관 동반 매도에 1%대 하락 마감 close (-0.83%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 180,500 전일대비 3,500 등락률 -1.90% 거래량 1,978,987 전일가 184,000 2020.09.18 13:27 장중(20분지연) 관련기사 현대도 사들인 1,000원>10,000원↑↑오를 수소차 1등 공신은?車수출 13개월 연속 마이너스…8월 수출·생산·내수 '트리플 쇼크'코스피, 2400선 턱걸이 유지…코스닥도 약세 close (-1.63%) 등이 하락했고 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 83,300 전일대비 1,100 등락률 +1.34% 거래량 3,034,665 전일가 82,200 2020.09.18 13:27 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 2400선 턱걸이 유지…코스닥도 약세SK하이닉스, 최근 5일 개인 689만 4098주 순매도... 주가 8만 2200원(0.0%)국내 증시, 외국인·기관 동반 매도에 1%대 하락 마감 close (1.22%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 662,000 전일대비 17,000 등락률 +2.64% 거래량 1,397,364 전일가 645,000 2020.09.18 13:27 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 8원 잭팟 터졌는데 가만히 있을까요? 벌써 준비중인0000 확인하세요!현대도 사들인 1,000원>10,000원↑↑오를 수소차 1등 공신은?코스피, 2400선 턱걸이 유지…코스닥도 약세 close (3.10%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 293,500 전일대비 2,000 등락률 +0.69% 거래량 497,718 전일가 291,500 2020.09.18 13:27 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 주가 29만 4000원.. 전일대비 0.86%코로나19 항체치료제 개발 속도…식약처, 셀트리온 2·3상 동시 승인FOMC 결과 앞두고 상승세 '일단멈춤'…코스닥 900선 아래로 close (0.69%) 등은 상승했다.

수급별로는 개인이 1033억원, 기관이 609억원어치를 순매도했다. 외국인은 1726억원어치 순매수했다.

코스닥지수는 0.08% 떨어진 884.50을 기록했다.

시총 상위 종목 중 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 98,500 전일대비 400 등락률 +0.41% 거래량 650,045 전일가 98,100 2020.09.18 13:27 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 2400선 턱걸이 유지…코스닥도 약세국내 증시, 외국인·기관 동반 매도에 1%대 하락 마감코스피·코스닥, 외국인·기관 동반 매도에 1%대 하락 close (0.61%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 119,500 전일대비 2,300 등락률 +1.96% 거래량 797,089 전일가 117,200 2020.09.18 13:27 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온제약, 커뮤니티 활발... 주가 2.47%.코스피, 2400선 턱걸이 유지…코스닥도 약세FOMC 결과 앞두고 상승세 '일단멈춤'…코스닥 900선 아래로 close (1.96%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 146,800 전일대비 4,500 등락률 +3.16% 거래량 220,030 전일가 142,300 2020.09.18 13:27 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 매도세에 2430선 아래로과기정통부, CJ ENM-딜라이브 사용료 분쟁서 CJ ENM 인상안 채택CJ ENM, 커뮤니티 활발... 주가 8.12%. close (3.16%) 등은 상승했고 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 264,200 전일대비 5,000 등락률 -1.86% 거래량 509,593 전일가 269,200 2020.09.18 13:27 장중(20분지연) 관련기사 씨젠, 이시간 주가 -1.78%.... 최근 5일 개인 6만 1528주 순매도코스피, 2400선 턱걸이 유지…코스닥도 약세국내 증시, 외국인·기관 동반 매도에 1%대 하락 마감 close (-1.63%), 에이치엘비(1.45%), 알테오젠(-0.20%), 카카오게임즈(-1.86%) 등은 하락했다.

수급별로는 개인이 1228억원, 외국인이 435억원어치 순매수했고, 기관이 1260억원어치 순매도했다.

서상영 키움증권 연구원은 "한국 증시는 미국 증시 하락에도 불구하고 외국인의 현선물 순매수에 힘입어 상승했다"며 "다만, 미 증시의 변동성 확대로 상승이 제한된 가운데 보합권 등락을 보인 점이 특징"이라고 분석했다. 서 연구원은 "외국인의 경우 화학, 전기전자, 의약품 위주로 순매수 중이며 그 외 업종에 대해서는 적극적으로 대응하지 않고 있는 것으로 추정된다"며 "이런 가운데 외국인 선물 순매수 규모에 따라 지수의 방향성이 달라지고 있어 오후에도 외국인 선물 동향에 주목할 필요가 있다"고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr