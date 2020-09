[아시아경제 오주연 기자] 코렌텍 코렌텍 104540 | 코스닥 증권정보 현재가 9,000 전일대비 210 등락률 +2.39% 거래량 103,640 전일가 8,790 2020.09.14 15:30 장마감 관련기사 거래소 "코렌텍, 상장적격성 실질심사 대상에서 제외"코렌텍, 작년 영업익 40억…전년대비 흑자전환[e 공시 눈에 띄네]코스닥-10일 close 은 치료대상의 경골과 대퇴골을 포함하는 무릎관절에 사용되는 슬관절치환술에 관한 국내 특허권을 취득했다고 14일 공시했다. 회사 측은 "본 발명은 경골 절삭 가이드에 결합이 된 후 미세조정이 가능해 시술자에게 정확한 경골 절삭면의 위치에 대한 정보를 줄 수 있다"며 "이를 통해 수술 후 부작용을 방지하고 치환된 인공 슬관절의 수명을 연장시키는데에 도움을 줄 수 있다는 점에서 본 개발이 의미를 가진다"고 설명했다. 또한 "본 발명이 경골 절삭 가이드에 다양한 각도로 결합, 분리가 가능해 시술의 편의성 및 안전성을 향상시킨다"고 덧붙였다.

