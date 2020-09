[증권사 분석 모멘텀 기대 종목] 세하, 한국파마, 에프에스티 외

인공지능 투자비서 AI라씨로 빅데이터 분석 결과에 따르면 최근 증권사에서 세하, 한국파마, 에프에스티 등에 대한 신규 리포트를 발표했다.

최근 6개월 이내에 리포트가 없다가 새롭게 보고서가 발표된 종목은 모멘텀이 시작되는 경우가 종종 있어서 많은 주식 투자자들이 관심을 기울인다.

이에 AI라씨로는 각 증권사에서 새롭게 발표한 신규 리포트만을 분석, 투자자들이 중점적으로 봐야 할 종목에 대한 투자포인트 및 매매동향에 대한 정보를 제공 중이다.

현재 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

[투자자 관심 종목]

세하 세하 027970 | 코스피 증권정보 현재가 1,810 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 3,531,445 전일가 1,810 2020.09.09 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"세하, 코로나19로 음식 주문·백판지 수요 동반 급증" [특징주] 세하, 배달·포장 수요 급증에 식품용 백판지 사업 부각 강세【전문가의견】 2차전지 관련주, "아직 무릎도 안왔다" close , 한국파마 한국파마 032300 | 코스닥 증권정보 현재가 19,450 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 19,450 2020.09.09 15:30 장마감 관련기사 하반기 새내기주 엇갈린 성적표【증권가이슈】 이렇게 시장이 커지는데...'전기차株' 안산다고? 덱사ㅇㅇㅇ 주사제 대장주 ‘ㅇㅇ약품’ 동급재료! 준비하세요! close , 에프에스티 에프에스티 036810 | 코스닥 증권정보 현재가 22,900 전일대비 600 등락률 -2.55% 거래량 383,238 전일가 23,500 2020.09.09 15:30 장마감 관련기사 KRX 섹터지수 구성 종목 정기 변경…IT·반도체·헬스케어 주로 교체속! 시원하게 말씀드렸습니다. ‘삼성전자’가 왜 오르는지! 확인!!에프에스티, 커뮤니티 활발... 주가 -5.13%. close , 엘오티베큠 엘오티베큠 083310 | 코스닥 증권정보 현재가 16,000 전일대비 250 등락률 +1.59% 거래량 458,107 전일가 15,750 2020.09.09 15:30 장마감 관련기사 7월 16일 코스닥, 6.22p 내린 775.07 마감(0.80%↓)新 수혜주! 애플 5G 모든 기종에 OLED 채용! 누가 웃을까?[e공시 눈에 띄네] 코스닥-29일 close , 켐트로닉스 켐트로닉스 089010 | 코스닥 증권정보 현재가 15,100 전일대비 200 등락률 -1.31% 거래량 344,130 전일가 15,300 2020.09.09 15:30 장마감 관련기사 폴더블 스마트폰 성장에 힌지·UTG 부품사 '주목''갤럭시S20·Z플립' 출시에 관련株 주목“카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close

