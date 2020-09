[아시아경제 오현길 기자] 남광토건 남광토건 001260 | 코스피 증권정보 현재가 10,150 전일대비 160 등락률 +1.60% 거래량 40,164 전일가 9,990 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 남광토건, 철도 테마 상승세에 9.13% ↑남광토건, 400억 규모 파주운정 오피스텔 신축공사 수주남광토건, 574억 규모 도로건설공사 수주 close 은 해양수산부 부산지방해양수산청 부산항건설사무소와 205억원 규모의 부산항 조도 및 오륙도 방파제 태풍피해 복구공사를 수주했다고 7일 공시했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr