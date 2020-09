[e 공시 눈에 띄네]코스닥-4일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 큐로홀딩스 =계열사 큐로에프앤비의 주식 881만9971주 44억999만원에 추가 취득 결정

◆ 이원컴포텍 ==공시변경에 따른 불성실공시법인지정 예고

◆ 제낙스 =공시번복에 따른 불성실공시법인 지정예고

◆ 테스 =냉각모듈 및 기판지지유닛·유기금속화학기상증착장치·기판처리장치에 대한 특허권 취득

◆ 에이씨티 = 김종서 대표이사 신규선임

