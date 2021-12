[아시아경제 이민우 기자] 협진 협진 138360 | 코스닥 증권정보 현재가 4,480 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,480 2021.12.10 00:00 장중(20분지연) 관련기사 협진, 7.5억 규모 식품제조용 기계장치 공급계약협진, 3억1300만원 규모 식품제조용 기계장치 공급계약 체결에이씨티, 협진기계 주식 15만5600주 양수결정 close 은 대상 대상 001680 | 코스피 증권정보 현재가 22,950 전일대비 150 등락률 -0.65% 거래량 53,845 전일가 23,100 2021.12.10 14:40 장중(20분지연) 관련기사 MZ세대 최고 주식부자는 '80년생 김대일 펄어비스 의장'삼성전자, 국내 첫 10년 연속 동반성장 '최우수' 기업(종합)[e공시 눈에띄네]코스피-9일 close 과 3억원 수준의 식품제조용 기계장치 공급 계약을 체결했다고 10일 공시했다. 이는 지난해 별도 기준 매출액의 10.18%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr