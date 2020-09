[아시아경제 이민우 기자] 이디티 이디티 215090 | 코스닥 증권정보 현재가 770 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 770 2020.09.02 15:30 장마감 관련기사 7월 2일 코스닥, 14.97p 오른 742.55 마감(2.06%↑)【전문가추천】 목표 수익률 1000%, 꼭 사야하는 '반도체 관련주' [e공시 눈에 띄네] 코스닥-1일 close 는 김성규 공동 대표가 사임서를 제출함에 따라 박종완 단독 대표 체제로 전환됐다고 2일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr