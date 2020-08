'뭉찬' 김재엽, 추성훈의 골키퍼 실력에 감탄한 사연…안정환 "반사신경 대단해"

[아시아경제 김정호 기자] 전 유도선수 김재엽이 추성훈 순발력에 칭찬을 아끼지 않았다.

30일 오후 방송된 JTBC ‘뭉쳐야 찬다’(이하 '뭉찬')에서는 추성훈이 출연했다.

이날 추성훈은 골기퍼로 안정환의 골을 막아내면서 주변에 놀라움을 안겼다.

추성훈은 빠른 공에도 두 번이나 안정적으로 골을 막아내는 빠른 몸의 속도를 선보였다. 이를 본 안정환은 “좋네”라며 만족감을 드러냈다.

안정환은 세번째 빠른 슈팅을 날렸다. 하지만 추성훈은 이 또한 가볍게 막아냈다. 이를 본 김재엽은 "순발력 좋다"라며 박수를 보냈다.

추성훈이 멤버들과 이야기를 나누는 사이 안정환은 다시 한 번 기습적으로 볼을 찼다. 하지만 추성훈은 무릎으로 방어하며 4연속 골문을 지켰다. 이에 골기퍼 김동현은 "인정"이라며 칭찬했다.

마지막으로 안정환은 추성훈에게 정면 슟을 날렸다. 하지만 추성훈은 얼굴로 날아오는 공에도 피하지 않고 두 손으로 공을 막아냈다. 멤버들은 박수를 보냈다. 안정환은 "반사 신경이 대단하시다. 피하기 마련인데 딱 막아낸다"고 감탄을 드러냈다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr