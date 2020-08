‘AI면접부터 매칭까지’ 중진공, 온라인 채용박람회 개최

9월 1일부터 7일까지

구직자-구인기업 온라인 면접 매칭

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업진흥공단은 지니포럼조직위원회와 함께 2020 대한민국 상생일자리 온라인 채용박람회를 개최한다고 30일 밝혔다.

상생일자리 온라인 채용박람회는 오는 31일부터 9월1일까지 열리는 세계신흥경제네트워크 포럼(지니포럼)의 연계행사로 진행된다.

지난 24일부터 중진공은 채용박람회 참가 희망 기업과 구직자를 모집했다. 사전매칭을 진행한 구인기업 54개사와 구직자는 9월1일부터 7일까지 실시간 온라인 면접을 진행한다.

중진공은 원활한 비대면 면접 진행을 위한 온라인 플랫폼을 제공해 구인기업과 구직자의 연결을 돕는다. 또 채용 박람회 종료 이후에도 기업인력애로센터를 통해 일자리 매칭을 위한 지원을 이어갈 계획이다.

특히 인공지능(AI) 면접체험, 자소서 컨설팅 등을 채용박람회 부대행사로 무료로 진행한다. 행사에 참가신청을 하지 않은 구직자도 온라인 참여가 가능해 이들의 취업 역량 강화를 지원할 예정이다.

김형수 중진공 일자리본부장은 "중소벤처기업 지원 방식을 비대면·디지털 중심으로 전환해 온라인 일자리 매칭, 화상 면접 등을 통한 신규 일자리 창출을 적극 지원하겠다"고 강조했다.

