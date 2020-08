원자력안전위, 정기검사 한빛 2호기 재가동 승인

[아시아경제 문채석 기자]원자력안전위원회는 정기검사 중인 한빛 원자력발전소 2호기의 재가동(임계)을 승인했다고 26일 밝혔다.

원안위는 지난 6월3일부터 이 원전에서 86개 항목을 검사한 결과 원자로 운전이 가능하다고 판단했다.

정기검사 기간 격납건물 내부철판(CLP)을 절단한 결과 공극 3개소를 확인해 건전성 평가와 공극 보수를 마쳤다.

지난 정기검사에 이어 추가로 CLP 두께를 점검했지만, 기준치(5.4㎜) 이하 CLP는 발견되지 않았다.

증기발생기 전열관 검사에서는 관 막음 정비를 적절하게 수행했고, 이물질 검사 장비를 통해 발견한 증기발생기 내 이물질 1개를 제거했다.

원안위는 일본의 후쿠시마 원전 오염수 방출을 인지하기 위한 후속 대책 40개 항목 중 36건은 조치를 마쳤고 4건은 이행 중이며, 최근 3년간 사고·고장 사례 16건 중 12건은 완료하고 4건은 진행 중이라고 전했다.

원안위는 출력 상승시험 등 후속검사 9개를 진행한 뒤 검사를 마무리할 예정이다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr