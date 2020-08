SH공사, 유엔해비타트와 주거권 교육 'SH어반스쿨' 개최

[아시아경제 임온유 기자] 서울주택도시공사(SH공사)와 유엔해비타트가 미래인재 양성을 위한 교육과정을 공동 진행한다.

SH공사는 유엔해비타트 한국위원회와 함께 대학생을 대상으로 'SH어반스쿨'을 개최한다고 26일 밝혔다. SH어반스쿨은 지속 가능한 주거와 도시를 만들어갈 미래 리더를 위한 주거권 교육 프로그램이다. 양 기관은 지난 13일 관련 업무협약을 체결했다.

프로그램은 이론교육 6회, 국내답사 2회, 팀프로젝트 3회로 구성된 통합 교육형으로 약 2개월간 진행된다. 이론교육은 우리 사회의 주거문제 해결에 대한 다양한 접근법을 갖춘 전문 강사진이 진행한다. 국내답사는 '특화형 주거복지'를 테마로 3박4일간 제주도에서 사회주택 및 청년주택 사례를 탐방할 계획이다. 비용은 공사가 지원한다.

SH어반스쿨은 올해 2회에 걸쳐 운영할 계획이다. 회차별 30명씩 모집하며 서울에 거주하는 대학생은 누구가 신청할 수 있다. 1기 교육인원 모집에 대한 상세한 내용은 이날 오후 SH공사 홈페이지에서 확인하면 된다.

SH공사는 코로나19 감염예방을 위해 교욱시 사회적 거리두기 조치에 따른 방역수칙을 준수할 방침이다. 지역답사엔 방역 전담요원을 별도 배치하고 행사 진행 중 사회적 거리두기 3단계 격상시 교육과정을 온라인으로 전환하는 방안도 준비 중이다.

