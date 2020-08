의료계 집단휴진 與野 엇갈린 반응

이해찬 "의협, 노조 아니라 파업으로 볼 수 없어"

김종인 "힘·의지만 갖고 정책관철 생각 버려야"

[아시아경제 전진영 기자] 정치권이 의료계 집단휴진에 대해 우려와 함께 정부 비판의 메시지를 내놨다.

이해찬 더불어민주당 대표는 26일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "정부는 이번 의사와 의대생의 집단행동에 국민건강과 국민생명 우선의 원칙하에 대응하겠다"면서 "이번 파업으로 의사들이 환자와 국민들의 신뢰를 잃는다면 의사에게 더 큰 불이익이 될 것"이라고 경고했다.

그는 이어 "의협은 노조가 아니기 때문에 파업이라 볼 수 없다. 정부가 내린 업무개시 명령을 준수해주기 바란다"고 강조했다. 앞서 박능후 보건복지부 장관은 이날 오전 8시를 기해 업무개시 명령을 발동했다.

이 대표는 "코로나19의 파고를 넘기 위해선 방역당국, 지자체, 의료진, 국민이 모두 하나가 돼야 한다"며 "각자 사정과 생각이 있겠지만 비상시국인만큼 우선 위기를 넘을 수 있도록 전폭적인 협력을 부탁한다"고 했다.

반면 김종인 통합당 비상대책위원장은 "정책이 힘과 의지만 갖고 관철될 수 있다는 생각을 버려야 한다"며 정부의 대응에 날을 세웠다. 김 위원장은 이날 오전 국회에서 열린 비대위원장-중진의원 회의에서 "현재 코로나19 극복보다 더 중요한 사안이 있느냐, 공공의료 대학을 설립하는 것 자체가 시급한 과제가 아니다"라고 말했다.

그는 이어 "힘과 의지만 가지면 못할 것이 없다고 생각할 수 있지만 인간세상에서 힘과 의지만으로 모든게 해결되지 않는다"며 "정부와 대한의사협회(의협)는 한 발짝 양보해서 일단 코로나19를 극복하는데 전력을 행사하길 바란다"고 덧붙였다.

김 위원장은 이날 회의가 끝난 뒤 기자들과 만난 자리에서 정부의 강경 입장과 관련 "의료인들이 코로나19 극복을 위해 전력투구해야 할 시기이지 않느냐"며 "정부와 대칭 관계에 두고 코로나19를 극복할 수 있다는 것이 의심스럽다"고 언급했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr