'新총독부' 논란 한미워킹그룹…이인영, 美해리스 만나 "재편하자"(종합)

통일부 장관-해리 해리스 주한미국대사 면담

"운영·기능 재조정·재편…워킹그룹 2.0 만들자"

이인영 통일부 장관은 18일 해리 해리스 주한 미국대사와 만나 한미워킹그룹의 기능과 역할을 재조정하고 '한미워킹그룹 2.0'을 만들자고 제안했다.

이 장관은 이날 오후 정부서울청사 통일부 장관실에서 취임 후 처음으로 해리스 대사와 만나 "한미워킹그룹은 그 운영과 기능을 재조정·재편하면서 남북관계 발전과 한반도 평화정책을 촉진하는 방향으로 역할을 명확히 하고 지향해나가야 한다"고 말했다.

한미가 한반도 문제를 포괄적으로 논의하는 협의체인 한미워킹그룹은 그간 한국 정부와 민간단체가 추진하려는 남북협력사업의 발목을 잡는다는 비판을 받아왔다. 북한과 일부 국내 시민단체들은 한미워킹그룹을 '신조선총독부'라 규정하며 해체를 주장해왔다.

이 장관은 한미워킹그룹의 실효성을 인정하면서도, 모든 사안이 한미워킹그룹에 구속될 필요는 없다는 입장이다. 대북제재에 해당하는 사안은 한미워킹그룹을 통해 해결해야 하지만, 작은 교역이나 개별관광 등 제재에 저촉되지 않는 남북관계 사안은 자율성을 갖고 독자적으로 추진해야 한다는 뜻을 취임 전부터 밝혀왔다.

그는 "(기능 재조정을 통해) 한미워킹그룹이 남북관계를 제약하는 기제로 작동한다는 일각의 우려를 불식시킬 수 있을 것이라 생각한다"고 했다.

이 장관은 "한미워킹그룹을 2.0버전으로 업그레이드해야 한다"면서 "저와 해리스 대사가 '한미워킹그룹 2.0' 시대를 함께 열어갈 수 있기를 기대하고, 미국과 계속 긴밀하게 소통하고 협력해나갈 수 있도록 부탁드린다"고 했다.

해리스 대사는 "한국의 가장 가까운 우방이자 동맹국인 미국은 남북관계 (발전의) 해법을 한미워킹그룹을 통해 찾는 것을 적극 지지한다"고 말했다.

그는 "이것(한미워킹그룹)이 한반도에 더 안정적인 환경을 조성하는 데 도움이 된다고 믿는다"면서 "이도훈 외교부 한반도평화교섭본부장과 이수혁 주미대사도 같은 발언을 하신 바 있고, 이분들 말씀대로 한미워킹그룹은 효율적인 메커니즘"이라고 말했다.

해리스 대사는 "우리는 한반도의 지속적 평화와 북한과의 관계 변화, 한반도의 완전한 비핵화 등을 함께 추구한다"면서 한반도 평화 문제에 대한 협력 의지를 밝혔다.

그러면서 해리스 대사는 "한미워킹그룹 2.0의 범위가 어떻게 되는지에 대해 장관님의 의견을 듣길 기대한다"고 말했다.

통일부는 "이 장관은 이날 ▲남북대화 복원, ▲먹는 것, 아픈 것, 죽기 전에 보고싶은 것 등 인도적 협력, ▲작은 교역, ▲남북간 합의이행 등을 통해 남북관계를 '평화와 경제 공동체, 생명 공동체'로 발전시키고자 하는 구상에 대해 설명하고, 이에 대한 미측의 적극적인 지지와 협력을 당부했다"고 설명했다.

아울러 스티븐 비건 미 국무부 부장관은 해리스 대사를 통해 이 장관의 취임을 축하하며 만남을 원한다는 의사를 전해온 것으로 알려졌다.

이 장관이 이에 긍정적으로 화답하자 해리스 대사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황을 지켜보며 이 장관과 비건 부장관의 만남을 주선해보겠다는 의지도 내비친 것으로 전해졌다.

이후 30여분간 비공개로 이어진 접견 내용에 대해 통일부는 "양측은 한반도 정세의 안정적 관리가 중요하다는 점에 인식을 같이 했으며, 남북 및 북미간 대화가 조속히 재개되도록 양국이 긴밀히 협력해 나가야 한다는 점을 재확인했다"고 밝혔다.

한편 통일부는 이번 접견은 해리스 대사가 이 장관의 취임 인사차 예방하는 것이라고 설명했다. 이 장관은 다음날인 19일에는 싱하이밍 주한 중국대사를 접견할 예정이다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr