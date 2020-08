[아시아경제 박소연 기자] 12일 오후 4시23분께 용인시 기흥구 보정동 녹십자연구소에서 불이 나 280여명이 대피했다.

현재까지 인명피해는 없는 것으로 확인됐다.

불은 소방당국이 출동하고 약 20분 뒤인 오후 4시42분께 진화됐다.

화재진압을 위해 인원 63명, 차량 27대가 출동했다.

소방당국은 건물 4층 화학실험 시약장에서 화재가 난 것으로 보고있다.

