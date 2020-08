[아시아경제 박형수 기자] 리메드 리메드 302550 | 코스닥 증권정보 현재가 27,050 전일대비 600 등락률 -2.17% 거래량 132,818 전일가 27,650 2020.08.11 15:30 장마감 close 는 시설자금과 운영자금을 마련하려고 300억원 규모의 전환사채를 사모로 발행한다고 11일 공시했다. 키움프라이빗에쿼티에스테틱 사모투자합자회사가 전환사채를 인수한다.

내년 8월14일부터 2035년 7월14일 사이에 보통주로 전환할 수 있다. 전환가액은 2만9052원이다.

