[아시아경제 김민영 기자] 저축은행 업계가 집중호우 피해 지원에 나섰다.

저축은행중앙회는 79개 저축은행이 모두 참여해 마련한 집중호우 피해 이재민과 취약계층 지원을 위한 성금 1억원을 전국재해구호협회에 기부했다고 10일 밝혔다.

중앙회는 "어려움을 겪는 서민과 자영업자에게 '항상 내 편'인 저축은행으로 역할을 다할 것"이라고 밝혔다.

이와 별도로 웰컴저축은행은 1억원 성금의 성금을 재해구호협회에 기부했다. 김대웅 웰컴저축은행 대표는 "피해를 본 분들이 이른 시일에 일상생활로 돌아가길 바라며 이번 성금이 작은 도움이 되길 희망한다"고 말했다.

