[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 한국도로공사 광주대구고속도로 거창휴게소(대구방향)는 식품의약품안전처가 시행하는 음식점 위생등급제 평가에서 식당가 모든 코너가 '우수' 인증을 받았다고 9일 밝혔다.

식약처는 전국 휴게소의 음식업소를 대상으로 위생수준을 평가하는 식품접객업소 위생등급제도를 운영하고 있다. 대구방향 거창휴게소는 한식·양식·우동 코너별 조리종사자 위생관리는 물론 식품조리와 원료 입고 등 유통의 모든 공정에 대한 철저한 관리를 진행해 왔다.

휴게소 관계자는 "이번 위생등급 우수 평가에 만족하지 않고 체계적인 식품안전 관리 및 유지에 더욱 철저히 노력하겠다"고 다짐했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr