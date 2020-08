한진칼, (주)한진·진에어 유상증자에 836억 참여

[아시아경제 황윤주 기자] 한진칼 한진칼 180640 | 코스피 증권정보 현재가 83,900 전일대비 400 등락률 +0.48% 거래량 491,836 전일가 83,500 2020.08.07 15:30 장마감 close 이 자회사인 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 9,720 전일대비 60 등락률 +0.62% 거래량 443,387 전일가 9,660 2020.08.07 15:30 장마감 close 와 (주)한진 유상증자에 참여한다고 7일 공시했다.

한진칼 한진칼 180640 | 코스피 증권정보 현재가 83,900 전일대비 400 등락률 +0.48% 거래량 491,836 전일가 83,500 2020.08.07 15:30 장마감 close 은 (주)한진 유상증자에 300억원을 출자하며, 출자 일자는 오는 11월 6일이다. 또 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 9,720 전일대비 60 등락률 +0.62% 거래량 443,387 전일가 9,660 2020.08.07 15:30 장마감 close 유상증자에는 536억원 규모의 주식 736만9009주를 추가 취득한다고 밝혔다. 주식 취득 후 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 9,720 전일대비 60 등락률 +0.62% 거래량 443,387 전일가 9,660 2020.08.07 15:30 장마감 close 지분율은 56.4%가 된다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr