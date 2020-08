류호정 원피스가 불러온 홍준표 꽃셔츠…진중권 "이 정도는 돼야 얘기거리"

류호정 의상 논란에 진중권, 9년 전 홍준표 의상 소환

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 류호정 정의당 의원이 국회 본회의에 원피스를 입고 참석한 것을 두고 파문이 일고 있는 가운데 진중권 전 동양대 교수가 홍준표 무소속 의원을 소환했다.

진 전 교수는 6일 자신의 페이스북에 "멀쩡한 원피스 갖고 난리야. 이 정도는 돼야 얘깃거리가 되지. 패션의 급진주의. 가라, 패션의 p자도 모르는 것들은"이라는 글과 함께 홍 의원이 9년 전 붉은색 꽃무늬 셔츠를 입고 있는 사진을 올렸다.

사진에는 지난 2011년 5월 6일 미래통합당의 전신인 한나라당 최고위원이었던 홍 의원이 서울 여의도 국회에서 열린 원내대표와 정책위의장 선출 의원총회에 참석한 모습이 담겼다.

당시 홍 의원의 꽃무늬 셔츠 사진은 여러 매체에 보도되면서 논란이 됐다.

앞서 류 의원이 지난 4일 국회 본회의장에 원피스를 입고 등원해 화제가 됐다. '적절하지 않은 복장'이라는 지적이 나오는 반면 '국회에 복장 규정이 어디 있냐'는 주장도 나왔다.

류 의원의 복장을 두고 논란이 거세어지자 류 의원은 이날 다수의 매체와의 인터뷰에서 "국회에서 복장으로 상징되는 관행을 깨고 싶었다"며 "국회의 권위는 양복으로 세워지는 게 아니며 앞으로도 다양한 옷을 입을 것"이라고 말했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr