진화한 폴더블…'갤럭시Z폴드2' 이렇게 생겼다

갤럭시Z폴드2 고화질 렌더링 등장

베젤 얇아지고 커버·메인화면 더 커져

[아시아경제 한진주 기자] 갤럭시Z폴드2의 실물에 이어 렌더링 이미지가 공개됐다. 베젤이 얇아지면서 메인·커버 화면이 모두 전작보다 넓어졌다.

29일(현지시간) 인도 IT전문매체 마이스마트프라이스는 갤럭시Z폴드2 고해상도 렌더링 이미지를 공개했다. 갤럭시Z폴드2는 8월5일 언팩에서 공개된 후 9월 말을 전후해 국내에서 출시될 것으로 예상된다.

메인 디스플레이 크기는 7.7인치, 커버 디스플레이는 6.23인치다. 특히 커버 화면이 2인치 가까이 커져 활용도가 높아졌다. 메인 화면 우측 상단에 노치가 사라지고 우측 가운데에 펀치홀 형태의 전면 카메라가 탑재된다. 베젤 두께가 얇아지면서 기기 크기는 전작과 비슷하지만 보다 큰 화면을 사용할 수 있게 된다. 공개된 이미지 속 제품 색상은 미스틱 브론즈·블랙 2가지다.

후면 카메라는 갤럭시노트20처럼 세로로 배열된 모듈이 적용됐다. 카메라 사양은 후면에 트리플(6400만 화소, 1200만 화소, 1200만 화소) 카메라에 전면 1000만화소 카메라가 탑재될 것으로 예상된다. 배터리 용량은 4365mAh다.

가격은 전작과 비슷한 230만원대로 책정될 것으로 예상된다. 국내에서는 239만원, 미국에서는 1980달러(한화 약 236만원)에 출시되는 것으로 알려졌다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr