韓 교수 살해 뒤 쓰레기통에 버린 '용의자 얼굴 공개'

[아시아경제 김연주 인턴기자] 지난 3월 실종됐던 미국 애리조나주립대(ASU)의 한인 채준석 교수를 살해한 10대 남녀 용의자 2명의 얼굴이 공개됐다. 미 수사당국은 용의자들이 강도 행각 과정에서 범행을 저질렀다고 판단한 것으로 전해졌다.

26일(현지 시각) 미 매체에 따르면 애리조나주 매리코파카운티 보안관실은 이날 채 교수를 살해한 혐의로 체포된 남성 제이비언 에절(18)과 게이브리엘 오스틴(18)의 사진을 공개했다. 폭스뉴스는 수사당국이 이들 용의자가 무장 강도 행각 중 채 교수를 살해한 것으로 판단하고 있다고 전했다. 다만 정확한 범행 동기는 추가 조사를 통해 드러날 전망이다.

앞서 채 교수에 대한 실종 신고는 지난 3월25일 접수된 것으로 알려졌다. 이후 같은 달 30일 애리조나주에서 한참 떨어진 루이지애나주 슈리브포트에서 에절과 오스틴 등 3명이 채 교수 소유의 차량에 타고 있는 것을 현지 경찰관들이 발견해 체포한 것으로 전해졌다.

경찰은 심문 끝에 이들이 채 교수를 살해한 것으로 판단하고 매리코파카운티 보안관실에 이를 통지한 것으로 알려졌다. 보안관실은 수사를 통해 채 교수가 애리조나주 피닉스의 교외에서 살해됐으며 시신을 대형 철제 쓰레기통에 버렸다는 것을 파악했다.

경찰은 지난 5월11일부터 애리조나주 서프라이즈의 노스웨스트 리저널 쓰레기매립장에서 광범위한 수색을 벌여 지난 17일 채 교수의 유해와 다른 범행 증거들을 발견했다.

폭스 뉴스는 지역 언론을 인용해 채 교수의 유해를 찾기 위해 평균 15명의 요원이 48일간 하루 약 10시간씩 쓰레기매립장을 뒤졌다고 전했다. 또 CNN 방송은 수색 작업에는 애리조나주 주방위군과 지역 건설회사가 지원한 폐기물 처리 장비 및 중장비가 동원됐다고 밝혔다.

한편 채 교수는 지난 1998년 고려대를 졸업한 뒤 미 미시간대학에서 전기공학·컴퓨터과학 박사 학위를 취득했다. 이후 지난 2005년 애리조나주립대에 조교수로 합류했으며, 실종 당시 이 대학 풀턴공학대학원 연구 담당 부학과장을 맡고 있었다.

애리조나주립대는 성명을 통해 "우리 대학 공동체의 일원이었던 채준석을 잃게 돼 비통하다"며 "채 교수의 가족과 친구들에게 우리의 위로를 전한다"고 했다.

