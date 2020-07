한화호텔앤드리조트, 프리미엄 해양 호텔 '여수 벨메르' 오픈

여수 웅천지구 복합단지 내 위치

[아시아경제 차민영 기자] 한화호텔앤드리조트가 여수 웅천지구에 휴양형 프리미엄 호텔 '벨메르바이한화호텔앤드리조트'를 오는 24일 오픈한다고 20일 밝혔다.

여수 벨메르는 한화건설이 완공한 포레나 여수 웅천 디아일랜드 복합 단지에 지어졌다. 전체 연면적 13만149㎡(약 3만9400평)중 호텔 규모는 약 2만1767.20㎡(약 6600평)이다. 한화호텔앤드리조트는 29층 건물의 3층부터 8층까지 호텔 100실을 운영한다. 단지 내에는 오피스텔 1개 동과 생활숙박시설 4개 동이 들어섰다.

호텔명 벨메르는 프랑스어 'BELLE(아름다운)'와 'MER(바다)'의 합성어다. 아름다운 바다라는 뜻으로 섬이라는 입지 조건이 만든 호텔의 특별한 가치를 담은 서비스를 제공한다. 이그제큐티브 라운지와 마리나 콘텐츠도 운영할 계획이다.

호텔 객실은 스탠다드, 슈페리어 스위트, 프리미어 스위트 등 총 8개 타입으로 구성했다. 전 객실은 바다 조망이 가능하며, 평균 객실 크기는 19평이다. 레스토랑, 카페, 세미나실, 사우나 등 부대시설을 갖췄으며, 3층 호텔 로비에서는 테라스 통유리를 통해 바다를 감상할 수 있다. 사우나도 오션뷰로, 320㎡(약 100여평) 규모의 아웃도어 풀은 4계절 내내 즐길 수 있다.

세미나실은 3가지 타입으로 파티션을 설치해 중소규모 행사뿐만 아니라 회의나 파티 등 다용도로 사용 가능하다. 카페에는 여수지역 인기 카페인 '리트 커피'의 프리미엄점 '리트 커피 시그니처'가 입점했다. 애프터눈티세트와 시그니처 메뉴인티 오마카세 메뉴를 선보인다. 푸드앤베버리지(F&B) 메뉴는 여수 특산물로 특화했다.

한편, 여수 벨메르는 한화리조트 공식 페이스북에서 오픈 기념 이벤트를 진행한다. 이벤트 페이지 '벨메르 바이 한화호텔앤드리조트에서 ㅇㅇㅇ하자!'에 댓글을 달면 자동 응모된다. 이벤트 기간은 오는 24일부터 다음달 16일까지며 추첨을 통해 숙박권, 스타벅스 기프티콘, 여행 파우치 등을 증정한다.

문석 한화호텔앤드리조트 대표는 "고객에게 다양하고 새로운 경험을 제공하기 위해 고객 니즈와 트렌드를 반영한 프리미엄 해양 호텔 여수 벨메르를 론칭했다"며 "한화리조트에서 제공하는 특별한 휴식과 새로운 경험, 다채로운 로컬 음식과 해양 액티비티를 마음껏 즐기길 바란다"고 전했다.

