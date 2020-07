속보[아시아경제 허미담 기자] 15일 경기 성남시는 분당구 정자동에 사는 63세 여성이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

해당 여성은 지난 2일 확진된 성남 176번 환자(68세)의 아내로, 현재 자가격리 중이었다.

성남 176번 환자는 지난 1일 확진 판정을 받은 의정부 50번 환자와 함께 골프를 친 것으로 조사됐다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr