경북대, 총장 후보자 1순위 홍원화·2순위 권오걸 교수 추천

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 제19대 경북대 총장 후보자 1순위에 홍원화 교수(건축공학과), 2순위에 권오걸 교수(법학과)가 각각 선정됐다. 교육부장관 제청으로 대통령의 임명을 받은 신임 총장은 발령일부터 4년간 총장직을 수행한다.

15일 진행된 경북대 총장임용 후보자 선거에서 2차 결선 투표 끝에 홍 교수가 과반인 54.76%를 득표해 1순위 후보자로, 권 교수가 34.39%를 얻어 2순위 후보자로 각각 선출됐다.

이번 선거에는 9명의 후보가 등록했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태와 여름방학 등을 고려해 경북대총장 선거 사상 처음으로 온라인 투표로 진행됐다.

이날 선거인 수는 각각 교원 1190명, 직원 645명, 학생 2만1469명이었다. 1차 투표의 투표율은 교원 93%, 직원 95%, 학생 49%로 파악됐다.

이날 오전 11시부터 시작된 1차 투표에서 실질 투표 반영비율을 기준으로 과반을 넘는 후보자가 없어, 저녁까지 2차 투표가 진행됐다. 1차 투표에서는 홍 교수(32.74%)와 권 교수(14.88%)가 각각 1, 2위를 차지해 결선 투표에 올랐다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr