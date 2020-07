김부겸 "정치는 현실…당헌 개정해 서울·부산시장 후보 낼것"

[아시아경제 원다라 기자] 더불어민주당 당대표 선거 출마선언을 한 김부겸 전 의원이 당헌을 개정해 내년도 서울시장·부산시장 재보궐 선거에 후보를 내겠다고 밝혔다. 그는 현행 당헌대로 후보를 내지 않을 경우 문재인 정부의 동력이 떨어질것이라고 강조했다.

김 전 의원은 15일 오전 자신의 페이스북 글을 통해 "민주당 당헌에 우리 당 후보가 불미스러운 일로 물러난 후 치러진 재보선에서 공천하지 않는다는 조항이 있다"면서 "만약 당원들의 뜻이 공천이라면 제가 국민에게 깨끗이 엎드려 사과드리고 양해를 구하겠다. 필요하면 당헌을 개정하겠다"고 밝혔다.

그는 "부산에 더해 서울까지 치러지는 선거다. 합치면 유권자 수만 1000만명이 넘는다"면서 "선거 결과에 따라 문재인 정부의 성공적 마무리나 1년뒤 예정된 대선에 영향을 미칠수 있다"고 강조했다. 이어 "정치는 현실"이라면서 "고소인에 대한 2차 가해는 안된다. 장례 이후 후폭풍이 닥치고 있지만 꿋꿋이 그리고 차분히 정리해 가야한다"고 말했다.

김 전 의원은 이날 오전 MBC 라디오 인터뷰에 출연해선 '당헌의 윤리기준을 엄격히 적용해야 하지 않나'라는 질문에는 "부산시장 선거 하나 정도 있을때는 당헌의 엄중한 것들이 여전히 지켜졌으면 좋겠다는 생각이었는데, 서울시장 선거까지 겹치게 되니까 (생각이 바뀌었다)"고 답했다.

이어 "결국 1년 후 있을 대통령 선거와 직결되는 이른바 큰 판이 돼 버렸다"면서 "자칫하면 국민과 약속을 실현하겠다는 정당 목적이 위협받을 정도라면 저희들이 다시 한번 당원들의 뜻을 물어봐야 되는 것이 아니냐, 또 그 과정에서 저희들이 상황을 변경할수밖에 없었다면 그런 내용들을 국민에게 충분히 설명하고 비판받을 부분은 감내해야 되는 것 아니냐(생각한다)"고 말했다.

김 전 의원은 현재 당헌대로 서울시장과 부산시장 보궐선거에 후보를 내지 않을 경우 민주당에 어떤 영향이 있을것인지에 대한 질문에 "임기가 1년 남은 문재인 정부 동력이 확 떨어질 것은 틀림이 없다"고 말했다.

한편 김 전 의원은 박원순 시장에 대한 진상조사와 관련해선 "고소인이 워낙 분명하게 자기주장을 하셨으니 한쪽입장만 있어선 진실에 접근하기 어려울 것"이라면서 "서울시 인권위원회 정도가 (수사를 맡아야할것)"이라고 말했다. 특별검사를 도입하자는 주호영 미래통합당 원내대표의 주장에 대해선 "고인에 대한 사자명예훼손이자 정쟁"이러면서 "고소인의 뜻도 아닌것으로 알고있다"고 말했다.

