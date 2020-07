오늘 AI가 엄선한 우량 종목_ 삼양식품, 한국전력, SKC 등

AI투자비서 라씨로는 매일 아침 7시 50분 인공지능(AI)이 엄선한 종목에 대한 정보를 무료로 제공한다.

본 종목은 증권사들이 추천한 중대형주들 중 AI가 실적, 공시, 수급 등을 추가로 분석하여 선별한 종목으로, 투자유망주 선택에 도움이 된다.

AI라씨로가 7월 9일, 엄선한 우량종목은 삼양식품, 한국전력 등으로 나타났다. 삼양식품은 기존에는 소스류 생산-판매까지 OEM이었는데 일부 라인이 1Q때 코로나19 특수를 계기로 인하우스로 전환되어 상당 부분 매출이 늘어났던 점 등을, 한국전력은 하반기에 요금제 개편과 관련한 긍정적인 이슈가 부각될 여지 등이 투자포인트로 분석되고 있다.

현재 이러한 정보는 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

[투자자 관심 종목]

신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 41,150 전일대비 1,750 등락률 +4.44% 거래량 8,047,240 전일가 39,400 2020.07.09 15:30 장마감 close , 에이스테크 에이스테크 088800 | 코스닥 증권정보 현재가 17,800 전일대비 750 등락률 +4.40% 거래량 7,401,284 전일가 17,050 2020.07.09 15:30 장마감 close , 메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 219,400 전일대비 33,200 등락률 -13.14% 거래량 879,960 전일가 252,600 2020.07.09 15:30 장마감 close , 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 22,450 전일대비 2,450 등락률 +12.25% 거래량 14,229,896 전일가 20,000 2020.07.09 15:30 장마감 close , 동국S&C 동국S&C 100130 | 코스닥 증권정보 현재가 6,200 전일대비 920 등락률 +17.42% 거래량 63,740,519 전일가 5,280 2020.07.09 15:30 장마감 close

