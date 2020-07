KB손보, 법인차 전용 모바일 자동차보험 가입 시스템 가동

[아시아경제 오현길 기자] KB손해보험는 법인 차량의 다이렉트 자동차보험을 모바일로 가입할 수 있는 가입시스템을 운영한다고 9일 밝혔다.?

그동안 법인용 다이렉트 자동차보험은 인터넷 웹페이지에서 법인공인인증서 인증을 통해서만 가입이 가능했다. 앞으로는 다이렉트 모바일 웹페이지나 애플리케이션에서 법인공인인증서, 법인카드 인증 등을 통해 가입이 가능하게 된다.

또 자동차보험료 할인을 위한 마일리지할인특약과 블랙박스장착할인특약 적용을 위해 필요한 차량 사진 첨부를 모바일로 전송할 수 있다.

KB손보 관계자는 "언제 어디서나 간편하게 법인용 자동차보험을 가입할 수 있어 고객 불편과 미가입으로 인한 보장공백을 최소화 할 수 있다"며 "고객이 간편하고 손쉽게 보험서비스를 누릴 수 있도록 다양한 혁신서비스 개발에 앞장설 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr