7월 7일 코스닥, 0.74p 내린 759.16 마감(0.10%↓)

2020년 07월 07일 코스닥 지수는 0.74p (0.10%) 하락한 759.16로 마감했습니다.

금일 코스닥 주요 상승 종목은 메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 215,800 전일대비 49,800 등락률 +30.00% 거래량 187,331 전일가 166,000 2020.07.07 15:30 장중 close , 에코바이오 에코바이오 038870 | 코스닥 증권정보 현재가 9,180 전일대비 1,700 등락률 +22.73% 거래량 13,882,130 전일가 7,480 2020.07.07 15:30 장중 close , SCI평가정보 SCI평가정보 036120 | 코스닥 증권정보 현재가 5,600 전일대비 1,290 등락률 +29.93% 거래량 37,200,745 전일가 4,310 2020.07.07 15:30 장중 close 이며, 코스닥 주요 하락 종목은 비디아이 비디아이 148140 | 코스닥 증권정보 현재가 9,550 전일대비 4,050 등락률 -29.78% 거래량 1,371,090 전일가 13,600 2020.07.07 15:30 장중 close , 테라셈 테라셈 182690 | 코스닥 증권정보 현재가 1,940 전일대비 700 등락률 -26.52% 거래량 4,125,605 전일가 2,640 2020.07.07 15:30 장중 close , 레고켐바이오 레고켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 48,200 전일대비 4,600 등락률 -8.71% 거래량 1,620,513 전일가 52,800 2020.07.07 15:30 장중 close 입니다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr