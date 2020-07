청정 순창 코로나19 방역 대책 ‘강화’

“광주발 확진 근거리 유입 우려” 고조

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 전북 순창군이 6일 군청 영상 회의실에서 간부 공무원 40여 명이 참석한 가운데 코로나19 긴급 대책 회의를 열었다.

군에 따르면 최근 광주 광역시에서 촉발된 코로나19 확진자 확산세가 전남까지 이어지면서 지역내 유입이 우려되는 상황에서 방역 대책 강화를 목적으로 개최했다.

군은 광주와 불과 30분 거리에 위치해 있어, 광주·전남 지역으로부터 유입되는 것이 아니냐는 우려의 목소리가 높아지고 있다고 밝혔다.

황숙주 군수는 이날 회의에서 광주나 전남 등 확진자 발생 지역 방문을 자제해 줄 것과 주요 관광지나 다중 이용시설 등 집합장소에 대한 방역을 강화할 것을 주문했다.

또한 타 지역 방문객이 늘어나는 면민의 날 행사와 관내 체육 행사 등 코로나19 유입이 될 만한 행사를 자제하라고 강조했다.

황 군수는 또 “회의장이나 대중 교통시설, 경로당, 다중 이용시설 등에 대해 발열 체크와 마스크 착용, 방문자 기록 등 방역 지침을 철저히 지킬 수 있도록 지도 점검에 적극 나설 것”을 주문했다.

특히 “주말마다 열리는 교회나 사찰 등 종교 행사시 철저한 거리두기와 마스크 착용, 신체 접촉 등을 자제해 줄 것”도 군민들에게 당부했다.

군은 군민과 단체, 다중 이용시설 관계자 등에게 방역지침 준수를 강화해 줄 것을 홍보하는 동시에 이를 어길시 행정 명령 등 강력한 행정적 조치를 취할 방침이다.

황숙주 군수는 “광주나 전남 등 인근지역 발생으로 그 어느 때보다 코로나 발생 위험도가 높은 만큼 군민들도 발생 지역 방문을 자제해 주길 바란다”고 말했다.

한편 순창군은 인근 지역 코로나 확산세가 심상치 않자 지난 4일 채계산 출렁다리도 운영 중단에 들어갔다며 코로나19 발생 이후 현재까지 단 한 명의 확진자가 발생하지 않아 청정 지역을 유지해오고 있다고 전했다.

호남취재본부 이건주 기자 scljh@asiae.co.kr