KOTRA, 외국인투자 유치도 '언택트'…화상상담 서비스 개시

[아시아경제 김혜원 기자] KOTRA가 외국인투자 유치를 활성화하기 위해 '온라인 투자종합상담'을 시행한다.

중앙정부·지자체 파견관, 세무·법률·회계·입지 전문가 등으로 구성된 'KOTRA 외국인투자 종합행정지원센터(이하 외투지원센터)'는 이달부터 외국인 투자가를 대상으로 화상상담 서비스를 개시했다고 6일 밝혔다.

국제연합무역개발회의(UNCTAD)는 올해 글로벌 외국인투자가 전년 대비 40% 감소한 1조달러에 그칠 것으로 전망하고 있다. 화상상담 서비스는 외국인직접투자(FDI)가 위축되고 대면 활동이 어려워진 환경에 맞서 KOTRA가 내놓은 투자 유치 대책이다.

외투지원센터는 온라인 상담을 위해 지난달 초부터 세계 36개 투자 거점 무역관을 대상으로 상담 수요를 발굴했다. 싱가포르, 도쿄, 칭다오, 뉴욕, 프랑크푸르트 등 주요국 투자가의 상담 요청을 접수했다.

1일 진행된 1차 온라인 상담에는 해상풍력 분야 독일 잠재투자가 E사가 참가했다. 외투지원센터 전문가가 파트너로 나서 국내 지자체의 2020 풍력단지 프로젝트를 안내하고 신규법인 설립에 필요한 법률 정보를 제공했다.

7일부터 2차 화상상담이 이어진다. 싱가포르 이커머스 플랫폼 투자가 S사가 한국 노무 제도에 관심을 보여 고용부 파견관과 노무 전문위원이 컨설팅할 예정이다. 고용보험이 규정하는 출산휴가부터 육아휴직 제도까지 경영 전반에 필요한 내용을 공유한다.

박대규 KOTRA 외국인투자 종합행정지원센터장은 "외투지원센터에는 중앙정부·지자체 파견관, 분야별 전문가가 모두 모여 있다"며 "센터의 전문성을 살려 외국인 투자가를 상대로 깊이 있는 온라인 상담 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

KOTRA는 10개 지자체와 투자 홍보(IR) 영상도 제작했다. IR 동영상에는 지자체별 강점, 산업 인프라, 유망 분야, 중점 프로젝트가 5~7분 분량으로 담겼다. KOTRA는 해외 무역관을 통해 영상을 배포하고 지자체-투자가 1대1 화상 IR도 수시로 지원한다.

권평오 KOTRA 사장은 "글로벌 투자심리가 위축되면서 우리 지역개발 프로젝트가 차질을 빚을까 우려된다"며 "KOTRA는 지자체와 함께 해외 투자유치 어려움을 뚫기 위해 ‘원팀’으로 나서겠다"고 강조했다.

