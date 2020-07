카니예 웨스트 "美 대통령 선거 출마하겠다"…일론 머스크 지지

[아시아경제 박희은 인턴기자] 미국 유명 힙합 가수 카니예 웨스트가 미국 대통령 선거에 출마하겠다고 밝혔다. 이에 현지 외신에서도 해당 내용을 보도하며 화제를 모으고 있다.

카니예 웨스트는 4일(현지시간) 자신의 트위터에 글을 통해 "우리는 이제 하나님을 믿고 우리의 비전을 통일하며 우리의 미래를 건설함으로써 미국의 약속을 실현해야 한다"고 올렸다.

그러면서 그는 '#2020VISION' 해시태그와 함께 "나는 미국의 대통령 선거에 출마한다"고 밝혔다.

그의 아내 킴 카다시안은 해당 트윗을 리트윗했다. 테슬라와 스페이스X의 CEO인 일론 머스크는 지지하겠다는 답글을 달았다.

이에 미국 폭스 뉴스, NBC 뉴스 등 외신에서도 카니예 웨스트가 대통령 선거 출마 선언을 했다고 보도하며 화제를 모으고 있다.

그러나 오는 11월 열리는 미국 대통령 선거까지 불과 몇 개월도 남지 않아, 그가 실제로 올해 대선에 나설 것인지는 불확실하다는 관측도 일부 제기되고 있다. 이에 카니예 웨스트가 정치인으로서 새로운 행보를 시작하게 될지 귀추가 주목된다.

한편, 카니예 웨스트는 지난 2015년 열린 'MTV 비디오 뮤직 어워드'(VMA)에서도 2020년 미국 대선에 출마하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.

또한, 지난 2016년에는 도널드 트럼프 미국 대통령을 지지하는 행보를 보이기도 했다.

