[아시아경제(대전) 정일웅 기자] <과장·팀장급 전보> ▲산림환경보호과장 조준규(趙埈珪) ▲법무감사담당관 권장현(權長鉉) ▲정보통계담당관 강대익(姜大益) ▲국유림경영과장 박현재(朴鉉在) ▲산림일자리창업팀장 김진아(金珍我) ▲백두대간보전팀장 김성만(金聖滿) ▲산림교육원 재해방지교육과장 이종근(李鍾?) ▲춘천국유림관리소장 김주미(金珠美)(이상 7월 6일자)

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr