브라질, 코로나19 누적 사망자 6만명 넘어…하루에 4만6000여명 확진(상보)

[아시아경제 허미담 기자] 브라질의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 증가세를 보이는 가운데 누적 확진자 수가 145만 명에 육박했다.

지난 1일(현지시간) 브라질 보건부에 따르면 코로나19 확진자는 전날 대비 4만6712명 많은 144만8753명으로 늘었다. 코로나19로 인한 사망자는 전날보다 1038명 늘어나 6만632명이 됐다.

이날 발생한 신규 확진자 수는 지난달 19일(5만4771명)과 26일(4만6860명)에 이어 세 번째로 큰 규모다.

지방 정부들이 경제활동 재개를 위해 사회적 격리를 완화하며 코로나19 확진자가 늘고 있다는 분석이 나오고 있다.

전국 27개 주 가운데 상파울루주에 이어 리우데자네이루주에서도 이날 누적 사망자가 1만 명을 넘어섰다.

한편 브라질 보건부는 코로나19 치료를 받고 회복된 환자 수가 80만 명을 넘었고, 주간 집계 기준 사망자 증가 폭이 처음으로 감소했다는 점을 긍정적으로 평가했다.

지난달 21~27일 사망자 수는 7094명으로 이전 일주일의 7256명보다 약 2% 줄었다.

그러나 확진자 수가 계속해서 증가세를 보인다는 점을 언급하며 정점 예측에 대해서는 조심스러운 견해를 밝혔다.

