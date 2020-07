[아시아경제 성기호 기자] 혼다코리아가 7월 한달 간 혼다 자동차 구매 고객을 대상으로 ‘0원한(영원한) 혜택 프로모션’을 실시한다고 2일 밝혔다.

이번 프로모션은 혼다 자동차 고객에게 보다 풍성한 혜택과 함께 차량을 오래도록 안전하고 편안하게 이용하도록 돕는 ‘평생 안심 케어’를 제공하고자 특별히 마련되었다.

혼다 자동차 전 차종 구매 및 등록 시 엔진오일 평생 무상 교환 쿠폰을 지급하여 고객이 10년, 20년 차량을 안심하고 이용할 수 있도록 지원한다. 더불어 강력한 주행 성능과 동급 최고 수준의 연비를 자랑하는 베스트셀링 세단 ‘어코드 터보’ 구매 고객에는 취득세 및 공채할인비를 비롯한 기타 등록 부대 비용 전액을 지원한다.

본 프로모션은 이달 31일까지 진행되며, 보다 자세한 내용은 혼다코리아 홈페이지) 또는 전국 혼다 자동차 공식 딜러에서 확인할 수 있다.

