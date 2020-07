LG전자, ‘시그니처 키친 스위트’ 아일랜드 와인셀러·서랍형 냉장고 출시

아일랜드 와인셀러, 최대 41병의 와인을 최적의 환경에서 보관

아일랜드 서랍형 냉장고, 2칸 서랍 모두 영하 23도에서 영상 10도까지 온도 조절 가능

[아시아경제 이기민 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 64,700 전일대비 300 등락률 +0.47% 거래량 81,934 전일가 64,400 2020.07.02 09:51 장중(20분지연) close 가 초(超)프리미엄 빌트인 ‘시그니처 키친 스위트(SIGNATURE KITCHEN SUITE)’인 아일랜드 와인셀러와 서랍형 냉장고를 국내 출시했다고 2일 밝혔다.

이번 신제품은 아일랜드 식탁이나 조리대 아래에 빌트인으로 설치하는 언더카운터 타입이다. LG전자는 오픈형 주방과 비대면 가속화로 인한 홈코노미(Home+Economy) 생활이 트렌드로 자리잡는 현상에 주목했다. 이 제품은 아일랜드 식탁을 중심으로 가족 모두가 음료, 간편식품, 식자재 등을 쉽게 보관하고 꺼낼 수 있도록 주방의 동선을 최적화하고 공간 활용성을 극대화한다.

아일랜드 와인셀러는 위쪽과 아래쪽 공간의 온도를 서로 다르게 유지할 수 있어 레드 와인과 화이트 와인을 구분해 최대 41병까지 보관할 수 있다. LG전자는 인테리어 가치를 높이기 위해 와인셀러 내부 선반에는 너도밤나무 원목소재, 외관에는 틴트 글래스를 적용했다.

이 제품은 와인 맛, 풍미, 향 등에 영향을 미치는 진동, 습도, 온도를 최적화한다고 LG전자는 설명했다. 고객이 다가가면 와인셀러가 이를 감지해 내부 조명이 자동으로 켜지고, 글라스 도어 왼쪽 상단에 손을 대면 문이 10도 가량 자동으로 열린다. 이어서 별다른 동작이 없으면 문이 자동으로 닫히고 조명이 서서히 꺼진다.

아일랜드 서랍형 냉장고는 위아래 서랍 모두 식품 냉동을 위한 영하 23℃에서 쌀·잡곡·열대과일을 보관하기 좋은 10℃까지 필요에 따라 19단계로 온도를 조절할 수 있다. 냉장고는 총 89ℓ로 내부는 스테인리스 스틸을 적용해 정온 유지 및 위생 관리 효과와 내구성을 갖췄다. 소프트 클로징 도어도 적용해 안전하게 서랍을 열고 닫을 수 있고, 도어를 끝까지 닫아줘 냉기를 보호할 수 있다. 에너지 소비효율은 1등급이다.

아일랜드 서랍형 냉장고는 올해 1월 미국 라스베이거스에서 열린 미국 최대 주방·욕실 전시회 ‘KBIS(The Kitchen & Bath Industry Show) 2020’에서 공개돼 현지 언론과 관람객들의 호평을 받은 바 있다. 당시 미국 유력 인테리어 잡지 하우스뷰티풀(House Beautiful)은 이 제품을 KBIS 최고 제품(Best of KBIS 2020)으로 선정했다.

두 제품 모두 무선인터넷(Wi-Fi)을 지원한다. 고객들은 전용 앱과 연동해 스마트폰으로 제품을 모니터링하고 온도 등을 제어할 수 있다. 아일랜드 와인셀러의 가격은 300만원이며 서랍형 냉장고는 스테인리스 패널 적용 시 350만원이다. 냉장고 도어의 외부 패널은 주변 인테리어에 맞춰 다르게 할 수 있다.

윤경석 LG전자 H&A사업본부 키친어플라이언스사업부장 부사장은 “초프리미엄 빌트인 시그니처 키친 스위트의 차별화된 편리함과 앞선 생활가전 기술력으로 고객들에게 차원이 다른 가치를 제공할 것”이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr