본사

▶기획본부장 공영택 ▶재무처장 김형일 ▶설비기술처장 최헌규 ▶원전사후관리처장 최득기 ▶감사총괄부장 오석동 ▶기업문화부장 김행섭 ▶회계세무실장 최영재 ▶설비관리실장 소유섭 ▶정비총괄부장 김현주 ▶계측제어설비부장 김영진

고리원자력본부

▶대외협력처장 장정일 ▶제1발전소 1호기 안전관리실장 이병국 ▶제2발전소 기술실장 이돈국

한빛원자력본부

▶제3발전소장 김근수 ▶제3발전소 운영실장 박원서

월성원자력본부

▶대외협력처장 윤상조 ▶제3발전소장 김성면 ▶제3발전소 운영실장 김형민

한울원자력본부

▶대외협력처장 류명석 ▶신한울제1건설소장 조석진 ▶신한울제1건설소 기전실장 김종철

새울원자력본부

▶대외협력처장 윤유영 ▶경영지원실장 이한용 ▶산청양수발전소장 김태곤 ▶중앙연구원장 김한곤

