롯데마트, '동행세일 2탄' 실시

[아시아경제 이승진 기자] 롯데마트는 지난 일주일간 진행한 동행세일 1탄의 성원에 힘입어, 2일부터 8일까지 ‘동행세일 2탄’을 진행한다.

우선, 2일부터 5일까지 4일동안 ‘러시아 대게(100g/러시아산)’를 3300원에 판매한다. 대게의 평균 사이즈가 1㎏/1마리 내외(800g~1.2㎏)인 것을 감안하면 마리당 평균 약 3만3000원 내외로 즐길 수 있다.

인기 신선식품 행사도 준비했다. 엘포인트(L.POINT) 회원 대상 ‘브랜드 한우 전품목’을 최대 35% 할인된 금액에 선보인다. ‘1+/1++등급 브랜드 한우 국거리/불고기(각100g/냉장)’도 엘포인트 회원 대상 각 30% 할인 판매한다.

무더위 보양식으로 수요가 높은 삼계탕용 닭도 준비해, 엘포인트 회원을 대상으로 더위를 이기는 ‘삼계탕용 큰닭’을 최대 40% 할인된 금액에 선보인다. 3일부터 5일까지는 ‘간편 삼계탕 13종’을 엘포인트 회원이 행사 카드(롯데/KB국민/신한/NH농협)로 결제하면 기존 판매가에서 20% 할인된 금액에 구입할 수 있다.

농산물품질관리원과 함께하는 ‘GAP 모음전’도 진행해 방울토마토와 참외 등 다양한 신선식품을 선보인다. 복숭아, 자두 등 제철과일도 저렴한 가격에 선보인다.

이상진 롯데마트 마케팅부문장은 "대한민국 동행세일 기간을 맞아 진행한 1탄 행사에 고객들이 보내준 뜨거운 성원에 보답하고자 2탄 행사를 더욱 풍성하게 준비했다”며 "한 주간 부담 없는 가격에 인기 신선식품 및 생활용품을 만나볼 수 있게 준비했으니 이번 기회를 놓치지 않으시기 바란다"고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr