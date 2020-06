양향자 "이재용 두둔한것 아냐…기업 불확실성 없애야 한다는것"

"삼성 임원 양향자, 전직 상사 이재용 옹호" 발언한 이한상 고려대 교수에 "강력한 유감"

[아시아경제 원다라 기자] 양향자 더불어민주당 의원이 이한상 고려대 교수를 향해 "최소한의 확인도 없이 공개된 방송에서 로비 따위의 거짓을 운운하는 것은 용납할수 없다"면서 유감을 표명했다.

양 의원은 30일 저녁 자신의 페이스북에 올린 글을통해, "죄를 지으면 벌을 받아야 한다. 이재용 부회장도 예외 없다"면서 "(자신의 종전 발언은) 기업과 기술자에게 불확실성을 최대한 빨리 없애줘야 한다는 것이었다"고 강조했다.

이어 "제가 두둔한 것은 이재용 부회장이 아니다. 지금의 삼성을 만들었고 전쟁터와도 같은 글로벌 시장에서 외롭게 싸우며 대한민국의 이름을 세계에 알린 영웅들"이라면서 "그런데 오늘 제가 삼성으로부터 로비를 받았다고 이야기 하신 분이 계시다. 참을수 없는 분노를 느낀다"고 말했다.

양 의원은 "제 진짜 뜻을 이해하지 못한 보도까지는 참을수 있다. 하지만 최소한의 확인도 없이 공개된 방송에서 로비 따위의 거짓을 운운하는 것은 결코 용납될수 없다"면서 "이 교수에 강력한 유감을 표한다. 진심어린 사과를 요청한다"고 촉구했다.

앞서 양 의원은 지난 29일 대검찰청이 이재용 삼성전자 부회장에 대해 불기소 및 수사중단권고 결정을 내린 것과 관련, "(이 부회장이) 4년간 재판을 받아오고 있는 상황이 과연 정상적인가"라면서 "(대검찰청의) 결정을 존중해야 한다"고 밝힌바 있다.

이에 이 교수는 이날 저녁 YTN 라디오 인터뷰에 출연해 "삼성 임원들이 양 의원에 로비를 했다"며 양 의원의 발언을 비판했다. 이어 "양 의원은 삼성 전직 임원 경력을 가진 분"이라면서 "양 의원이 국회의원 신분으로 전 직장 상사인 이재용의 경영권 불법 승계를 노골적으로 옹호하고 있다"고도 말했다.

한편 양 의원은 1985년 삼성전자 반도체 메모리설계실 연구보조원으로 입사해 설계팀 책임연구원, 수석연구원, 부장, 메모리사업부 플래시개발실 상무로 근무했다. 최초 '고졸 삼성전자 임원'으로 주목받았으며, 지난 20대 총선에서 당시 문재인 당 대표가 영입해 정치에 입문했고 4.15총선에서 광주 서구을에 출마해 6선 천정배 민생당 의원을 제치고 당선됐다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr