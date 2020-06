[아시아경제 임철영 기자] ◇ 과장급 전보 ▲정부합동 부패예방추진단 총괄과장 차동민 ▲4ㆍ16세월호참사 피해자지원 및 희생자추모사업 지원단 피해지원과장 한상열 ▲과학기술정보통신부 파견 김태훈▲정무협력행정관 최영민 ▲OECD 대한민국 정책센터 파견 최영진 ▲가습기살균제사건과 4ㆍ16세월호참사 특별조사위원회 파견 이종협

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr