◇4급 승진

▲건강정책과 김종원 ▲기획예산실 오청 ▲자치행정과 최일남

◇5급 승진

▲자치행정과 강영숙 ▲기획예산실 김영희 ▲청년체육과 배주석 ▲일자리경제과 윤한종 ▲위생과 임경숙 ▲건강정책과 김혜란

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr