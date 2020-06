하나은행 노사 임단협 타결…코로나 극복 기부금 조성

[아시아경제 김민영 기자] 하나은행 노사의 임금 및 단체협상(임단협)이 타결됐다.

하나은행은 사측과 전국금융산업노동조합 KEB하나은행지부의 임단협이 타결되고 전격적으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복 및 상생을 위한 노사 공동선언문을 발표했다고 30일 밝혔다.

하나은행에 따르면 지난 2월 교섭 시작 이후 교착 상태에 빠졌던 이번 협상이 지성규 하나은행장의 결단으로 급물살을 탄 것으로 전해졌다. 지 행장은 지난 19일 노조 사무실을 전격 방문, 최호걸 노조위원장과의 단독 면담을 통해 노사가 힘을 합쳐 국가적 위기 상황 속에서 산적한 문제를 슬기롭게 풀기 위한 대타협의 장을 만들기로 했다. 지 행장의 결단에 최 위원장이 공감하면서 이번 임단협 타결과 노사 공동선언을 이끌어 낼 수 있었던 것이다.

이번 노사 공동선언을 통해 하나은행 노사는 사회적 약자 기부를 위한 노사공동기금을 조성키로 했다. 직원들은 임금인상 소급분 중 1인당 5만원씩을 기부하고, 은행에서도 직원들이 기부한 금액과 동일한 금액을 기부하는 방식으로 기금을 조성할 방침이다.

또 하나은행 노사는 코로나19로 인해 침체된 지역경제 활성화와 어려움을 겪고 있는 소상공인 지원에도 적극 동참키로 했다. 이를 위해 직원들에게 지급되는 돈 중 일부를 온누리 상품권으로 대체 지급할 계획이다.

지 행장은 “앞으로 노와 사가 하나가 돼 모범적인 상생의 노사 문화를 정립하고 이를 토대로 손님의 기대와 신뢰를 저버리지 않는 방향으로 은행이 발전해 나갈 수 있도록 최선을 다 하겠다”며 “코로나19 극복을 위한 사회적 책임을 다하기 위해서도 노사가 힘을 모으도록 하겠다”고 밝혔다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr