볼보자동차코리아, '메이드 바이 스웨덴' 브랜드 팝업 스토어 오픈

[아시아경제 성기호 기자] 볼보자동차코리아가 소비자 접점 다변화를 위해 스타필드 시티 부천과 스타필드 하남에 '메이드 바이 스웨덴(MADE BY SWEDEN)' 브랜드 팝업 스토어를 오픈한다고 30일 밝혔다.

올해로 4년차를 맞이한 '메이드 바이 스웨덴' 팝업 스토어는 볼보자동차가 제시하는 스웨디시 프리미엄 라이프스타일의 가치를 경험할 수 있도록 마련된 행사로, 주요 지역에 위치한 쇼핑몰과 아울렛 등 잠재고객의 일상으로 찾아가는 형태로 운영된다.

이번에 오픈하는 팝업스토어 중 스타필드 시티 부천에는 XC40과 S60가 전시된다. 또한 스타필드 하남에는 자사의 플래그십 SUV XC90를 플러그인 하이브리드 충전 시연 컨셉으로 전시한다. 모든 팝업스토어에는 천연가죽 소재를 비롯해 감성품질을 갖춘 볼보의 라이프스타일 컬렉션 전시도 마련됐다.

한편, 추첨을 통해 ▲S60 1박 2일 시승권(1명) ▲다이슨 슈퍼소닉(1명) ▲에어팟 프로(2명), ▲볼보 라이프스타일 컬렉션 랩톱 슬리브( 3명), ▲볼보자동차 카카오톡 이모티콘(전원)을 제공하는 경품 이벤트도 눈여겨볼 만하다. 또한 팝업 스토어 방문 후 가까운 볼보자동차 전시장을 찾아 인증하는 모든 이에게는 스타벅스 기프트 카드까지 추가로 제공한다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr