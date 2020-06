[아시아경제 이춘희 기자] 부영그룹이 지역사회 발전을 위해 경남 창원시 마산장학재단에 100억원을 출연한다.

부영그룹은 30일 마산장학재단에 100억원을 출연해 전달한다고 이날 밝혔다. 마산장학재단은 부영그룹과 국회의원, 교육인, 법조인, 지역 경제인 등이 모여 지역의 장학사업과 각종 학술연구 사업에 기여코자 설립된 단체다.

재단은 지난 15일 재단 설립 전 발기인 총회를 열고 정관 제정 및 심의·의결, 이사회 선임 등의 안건을 처리했다. 앞으로 우수한 지역 인재육성 사업을 벌이는 한편 관내의 경제적으로 어려움을 겪고 있는 학생들에게 장학금을 지원할 예정이다.

이중근 부영그룹 회장은 "재능이 있어도 경제적 어려움으로 인해 학업을 포기하는 학생들이 없으면 한다"며 "재단의 지원을 통해 훌륭한 인재로 성장해 우리 사회에 보탬이 되는 일원이 되길 바란다"고 말했다.

