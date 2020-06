도봉구, 2020년 청소년 참여기구 온라인 연합 워크숍 개최

[아시아경제 박종일 기자] 아동친화도시 도봉구(구청장 이동진)가 2020년 도봉구 청소년 참여기구 연합 워크숍을 27일 개최했다.

이번 워크숍은 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19)을 방지하기 위해 최소한의 인원만 현장에 참석하는 가운데 비대면 온라인 방식으로 진행됐다.

아동·청소년이 본인과 관련된 정책과 문제에 대해 의견을 표현하고 의사결정 과정에 참여하기 위해 구성된 도봉구 청소년 참여기구에는 ‘도봉구 어린이·청소년의회’, ‘청소년 참여예산 위원회’, ‘청소년 참여위원회’가 있다.

이날 워크숍에는 각 기구에 소속된 총 90여명의 청소년들이 참여했다.

워크숍은 ▲청소년 참여기구 소개 ▲대표 청소년 위촉장 수여 및 선서 낭독 ▲구청장님과의 랜선 토크 ▲청소년 참여 및 예산학교 교육 순으로 진행됐다.

7월부터 청소년 위원들은 ▲상임위원회별 아동 관련 정책과 안건 제안 및 정례회 개최 ▲청소년 참여예산 공모사업 심의 및 선정 ▲지역 청소년 정책에 대한 의견 및 정책제안 활동 등을 본격적으로 진행할 예정이다.

이동진 도봉구청장은 “아동·청소년들이 이번 워크숍을 통해 스스로가 정책결정 과정에 참여하는 아동친화도시의 주체라는 자긍심을 가지길 바란다”며 “코로나19가 확산되면서 청소년 참여활동이 비대면 온라인 방식으로 전환됐지만 앞으로도 아동과 소통하고 아동이 더욱 안전하게 참여할 수 있는 아동친화도시 도봉구를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

