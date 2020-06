[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 대구공무원노동조합은 지난 24일 창립 18주년과 제10대 출범을 기념하며 이웃나눔 자원봉사 활동을 펼쳤다.

노조 집행위원 20여명은 이날 대구노숙인지원센터, 징검다리 노숙인 일시보호시설에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 생활 방역을 준수하며 점심 도시락과 수건, 여름철 팔토시를 전달하고 숙소와 식당 등을 소독했다.

정종율 대구공무원노동조합위원장은 "노동조합의 사회적 책무를 실천하여 시민의 공감과 지지를 받는 공무원노동조합이 되도록 더욱 노력할 계획"이라고 말했다.

영남취재본부 이영욱 기자 wook7029@asiae.co.kr