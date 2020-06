아베 내각 日 인기 역대 최저…'지지하지 않는다' 49%

NHK, 아베 내각 지지 36%

전월 대비 1%p 줄어



지지하지 않는 이유로

"인품을 신뢰할 수 없다" 가장 높아

[아시아경제 이현주 기자] 아베 신조 내각의 인기가 역대 최저를 기록한 것으로 나타났다.

일본 공영 방송 NHK가 매월 실시하는 여론 조사에서 아베 내각을 지지한다는 응답자 비율은 36%를 기록했다. 19일부터 21일까지 전국 유권자 1270명(유효 답변자 기준)을 기준으로 전화 설문한 결과로 전월 조사 때보다 1%p 떨어졌다.

반면 지지하지 않는다는 응답자 비율은 4%p 높아져 49%까지 올랐다. 지지하지 않는 이유로는 아베 총리의 '인품을 신뢰할 수 없다'는 응답이 44%를 차지했고, 이어 '정책에 기대감을 가질 수가 없다'는 답변이 27%로 나타났다.

NHK는 "자사 여론조사 결과로는 지지하지 않는다는 비율이 2012년 12월 제2차 아베 내각이 출범한 이후 최고치로 올라선 것"이라고 전했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr