[아시아경제 문혜원 기자] 코스닥 상장사 하림지주 하림지주 003380 | 코스닥 증권정보 현재가 6,790 전일대비 100 등락률 -1.45% 거래량 151,217 전일가 6,890 2020.06.19 15:30 장마감 close 는 홈쇼핑 계열사 엔에스쇼핑의 주식 183만4862주를 200억원에 추가 취득한다고 19일 공시했다.

주식 취득 뒤 하림지주 하림지주 003380 | 코스닥 증권정보 현재가 6,790 전일대비 100 등락률 -1.45% 거래량 151,217 전일가 6,890 2020.06.19 15:30 장마감 close 의 엔에스쇼핑 지분율은 51.1%가 된다. 주식 취득 예정일은 22일이다.

하림지주 하림지주 003380 | 코스닥 증권정보 현재가 6,790 전일대비 100 등락률 -1.45% 거래량 151,217 전일가 6,890 2020.06.19 15:30 장마감 close 는 이번 주식 취득의 목적을 "경영권 강화"라고 설명했다.

