[포토]안종숙 서초구의회 의장, 코로나19 극복 '스테이 스트롱’ 캠페인 동참

[아시아경제 박종일 기자] 안종숙 서초구의회 의장은 11일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 극복을 위한 ‘스테이 스트롱(STAY STRONG, 강하게 버티자)’ 릴레이 캠페인에 참여했다.

‘스테이 스트롱’ 캠페인은 코로나19 대응하는 전 세계 연대와 지지를 끌어내기 위한 취지의 캠페인으로 조은희 서초구청장과 왕정순 관악구의회 의장 지목을 받아 동참했다.

안종숙 의장은 “현재 대한민국은 사회적 거리두기 실천과 의료진, 공무원들의 헌신 덕분에 코로나19 방역과 대응에 있어 세계를 이끄는 표준이 됐다. 그렇지만, 최근 곳곳에서 발생하는 확진자 추세는 코로나19가 언제라도 재확산 될 수 있음을 여실히 보여주었다. 결국, 우리 각자가 코로나19 방역의 시작이자 끝이라는 성숙한 시민의식으로 방역수칙에 적극 동참해 코로나19를 함께 이겨내자”고 말했다.

스테이 스트롱 다음 주자로는 이관수 강남구의회 의장, 강한옥 동작구의회 의장을 지목했다.

