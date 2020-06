류승범, 외국인 여자친구와 결혼 예정 "6월 말 출산"

[아시아경제 임주형 인턴기자] 배우 류승범이 외국인 여자친구와 결혼할 예정이며, 출산을 앞두고 있는 것으로 확인됐다.

류승범 소속사 '샘컴퍼니'는 11일 "류승범은 외국인 여자친구와 결혼 예정이고 출산을 앞두고 있는 것도 맞다"며 " 두 사람은 출산 후 결혼식을 올릴 예정이다"라고 전했다.

소속사 측에 따르면 류승범의 연인은 슬로바키아 출신으로, 현재 프랑스에서 화가로 활동하고 있다.

두 사람은 신종 코로나바이러스 감염증 사태가 진정되면 프랑스에서 간소한 결혼식을 올릴 예정이다. 또한 류승범의 예비 신부는 현재 임신 중이며, 6월 말 출산을 앞두고 있다.

한편 류승범은 지난 200년 영화 '죽거나 혹은 나쁘거나'로 데뷔했다. 이후 그는 '부당거래, '나의 절친 악당들' 등 다양한 영화에 출연하며 대중에 이름을 알렸다.

그는 지난해 '타짜 : 원 아이드 잭'에 출연하며 3년여 만에 스크린에 복귀했다. 지난달에는 샘컴퍼니와 전속 계약을 맺었다.

